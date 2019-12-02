Открылся новый офис МФЦ — 11-й в Казани и первый в Авиастрое

Новый офис МФЦ открылся в Казани — в Авиастроительном районе, где до сих пор офисов «Мои документы» не было. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГБУ «МФЦ», 11-й по счету казанский офис позволит 117 тысячам жителей Авиастроя, не выезжая за пределы района, получать порядка 190 государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

Авиастроительный отдел МФЦ в Казани, который пока работает в техническом режиме, расположен по адресу: ул. Максимова, 1. В нем предусмотрены 12 окон приема посетителей.

С открытием офиса «Мои документы» в Авиастроительном районе сеть филиалов ГБУ МФЦ в РТ выросла до 58 офисов. Также на территории республики действует 281 территориально-обособленное структурное подразделение МФЦ в сельских поселениях с населением более 1 тыс. человек.

Казанская сеть МФЦ за 2019 год приросла тремя офисами — в Юдино, ЖК «Салават купере» и Авиастроительном районе.

По словам директора ГБУ «МФЦ в РТ» Ленары Музафаровой, в результате расширения сети МФЦ удалось заметно разгрузить старые филиалы ГБУ в Казани и уменьшить время ожидания в очереди на прием. Если раньше в МФЦ приходилось ждать до 40 минут, то сегодня — не более 15.