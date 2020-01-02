Олимпийская чемпионка Киселева похвалила школу синхронного плавания в Татарстане

Фото: Реальное время

Мария Киселева, телеведущая и трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, рассказала о своих впечатлениях об уровне мастерства татарстанских спортсменов.

По ее словам, зачастую из спортсменов из Казани и Набережных Челнов она набирает команду для своего нового спектакля на воде «Русалочка. Параллельные миры».

— Кастинги у нас проходят по каждому направлению отдельно: по синхронному плаванию, по прыжкам в воду, по хореографии, по драматическим актерам. В каждом городе мы стараемся привлечь больше артистов и спортсменов из этого региона, поэтому в команду синхронистов уже традиционно входят девочки из Казани и из Челнов. Здесь сильная школа синхронного плавания, — говорит Киселева.

Напомним, в декабре Киселева стала гостем онлайн-конференции «Реального времени».