Мария Киселева: «В Казани сильная школа синхронного плавания»

Именитая спортсменка о новом спектакле на воде и о развитии синхронного плавания

Фото: Ринат Назетдинов

В чем уникальность нового шоу на воде «Русалочка. Параллельные миры» и насколько возросла любовь россиян к синхронному плаванию с момента появления водных спектаклей — об этом в ходе онлайн-конференции «Реальному времени» рассказала трехкратная олимпийская чемпионка, телеведущая Мария Киселева.

«Это будет новая «Русалочка», непохожая на наш первый опыт»

Мария Киселева и ее команда 10 лет назад представили зрителям музыкальное шоу на воде «Русалочка и тайна волшебной звезды». В 2020 году полюбившаяся россиянам водная сказка вернется в новом звучании. Со 2 по 8 января в казанском Дворце водных видов спорта зрители увидят премьеру спектакля «Русалочка. Параллельные миры». По словам создателей, новый спектакль будет кардинально отличаться от первого шоу.

— В этом году нам исполнилось 10 лет. Именно 10 лет назад мы поставили самый первый спектакль на воде. Он как раз назывался «Русалочка». Именно этот спектакль мы привезли в Казань и показали зрителям, когда открылся Дворец водных видов спорта. И в тот момент я сказала своей команде, когда наступит наш первый десятилетний юбилей, мы обязательно сделаем новый спектакль по произведению Андерсена «Русалочка». Но это уже будет новая «Русалочка», непохожая на наш первый опыт, — рассказала Киселева.

Очень часто наши спектакли посещают целыми семьями. Ведь эмоции, полученные в кругу семьи, самых близких людей, часто оказываются более яркими и запоминаются на гораздо более долгий срок

Спортсменка уточнила, что ни в коем случае не намерена «переписывать» «Русалочку» Андерсена — спектакль останется все той же знакомой нам с детства сказкой.

— Очень часто наши спектакли посещают целыми семьями. Ведь эмоции, полученные в кругу семьи, самых близких людей, часто оказываются более яркими и запоминаются на гораздо более долгий срок, — продолжает собеседница нашего издания.

В столице Татарстана сильная школа синхронного плавания

Примечательно то, что спектакль «Русалочка. Параллельные миры» в Москве и Казани стартует почти одновременно — для шоу задействуют две труппы артистов, два комплекта декораций, две технические группы. Это первый опыт проведения водных постановок в таком формате для Марии Киселевой, но ничего невозможного в этом нет, убеждена олимпийская чемпионка. Кроме уже состоявшихся спортсменов и артистов Киселева привлекает в свои спектакли и новичков.

— Кастинги у нас проходят по каждому направлению отдельно: по синхронному плаванию, по прыжкам в воду, по хореографии, по драматическим актерам. В каждом городе мы стараемся привлечь больше артистов и спортсменов из этого региона, поэтому в команду синхронистов уже традиционно входят девочки из Казани и из Челнов. Здесь сильная школа синхронного плавания, — говорит Киселева.

Когда мы продумываем спектакль, мы стремимся создать полноценный образ, чтобы достучаться до каждого. Единый сюжет, роли, голоса, эмоции, костюмы, декорации, свет — продуманы мельчайшие детали

Шоу можно считать и определенной «кузницей кадров» — многие из тех, кто прошел кастинг, в дальнейшем становятся постоянными членами команды Киселевой.

— Когда мы продумываем спектакль, мы стремимся создать полноценный образ, чтобы достучаться до каждого. Единый сюжет, роли, голоса, эмоции, костюмы, декорации, свет — продуманы мельчайшие детали, — рассказывает Киселева. Тот спектакль, что получается в итоге, она предпочитает называть не «продукт», а «дитя».

«Важно, чтобы детки пришли в спорт»

Главная цель, ради которой создавались спектакли на воде, — популяризация синхронного плавания, особенно среди детей, говорит Киселева. Многие дети, впечатленные спектаклем, в дальнейшем идут в этот вид спорта.

— Важно, чтобы детки пришли в спорт. Чтобы они стали более здоровыми, более активными. Чтобы они получили прививку спортивную. Характер, силу воли, с которой они потом пойдут по жизни, и это им поможет в любой деятельности. Я отмечу, что это работает. И это начало работать с самого первого спектакля, который мы сделали 10 лет назад. Мы видим, как зрители выходят и детки говорят: «Мама, я хочу! Запиши меня в секцию. Я хочу плавать, как эта принцесса», — рассказывает Киселева.

Важно, чтобы детки пришли в спорт. Чтобы они стали более здоровыми, более активными. Чтобы они получили прививку спортивную. Характер, силу воли, с которой они потом пойдут по жизни, и это им поможет в любой деятельности. Я отмечу, что это работает

За 20 лет произошел колоссальный рост в синхронном плавании

В Москве у Марии Киселевой есть собственный Центр синхронного плавания. Открывать подобные центры в других городах спортсменка пока не планирует. Предпочитает, чтобы школа была централизованной — когда школа и тренерский штаб находятся в одном месте, гораздо удобнее контролировать процесс обучения.

По словам Марии Киселевой, синхронное плавание идет вперед семимильными шагами, хотя это и достаточно молодой вид спорта.

— Если сегодня вернуться в 2000 год и посмотреть наше выступление, когда мы выиграли первые золотые медали Олимпийских игр для России, и посмотреть сейчас — две большие разницы. Хотя тогда это была для нас вершина мастерства, — говорит Киселева. — За эти 20 лет произошел колоссальный рост и по темпу, и по скорости, и по высоте, и по движениям, и по сложности. Мне нравится, что синхронное плавание развивается не только в сторону скорости и сложности, но еще и в творческом направлении. Нужно обязательно придумывать свой образ, отыграть его, донести до зрителя. Российское синхронное плавание именно этим и отличается. Наша сборная уже 22 года является лидером синхронного плавания. Наша сборная ни разу не повторялась и не взяла ни у кого каких-либо элементов.

С развитием материально-технической базы, открытием новых бассейнов, в том числе и в Казани, значительно возрос интерес к синхронному плаванию, заключила чемпионка.