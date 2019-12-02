Спиридонов о переходе Саммельвуо в питерский «Зенит»: «Все покупается и все продается»

Волейболист уфимского «Урала» Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «Реального времени» прокомментировал переход главного тренера сборной России по волейболу Туомаса Саммельвуо в питерский «Зенит».

— Самая громкая новость межсезонья в мужском волейболе прогремела, когда Саммельвуо расторг контракт с «Кузбассом» и возглавил питерский «Зенит». Новость для многих стала шоковой. Как ты к этому отнесся?



— Все хотят вкусно кушать и сладко пить. Это его выбор. Контракты, данное слово на сегодняшний момент могут ничего не значить. Все покупается и все продается. Он сделал такой выбор. Уехал из сибирского города Кемерово, где, скажем честно, не всем комфортно жить долго, в Санкт-Петербург, вторую столицу России. Это первый момент.



Второе: не надо забывать про финансовый вопрос. Ну а то, что он сплачивал команду, собирал ее, растил и ушел от них... Его выбор. Я ни в коем случае не хочу его осуждать и не буду этого делать. Он принял такое решение и ему с ним жить.



— Давай предположим такую ситуацию, что «Зенит» захочет посреди сезона переманить тебя из «Урала». Как бы ты к этому отнесся?



— Сложно ответить на этот вопрос, когда нет предметных разговоров. Может, они мне миллиард рублей дадут и «Урал» отпустит? Про «Зенит» могу только сказать, что с нынешним составом они вряд ли выполнят все свои задачи на сезон. Какой бы там ни был тренер. Думаю, что у Саммельвуо на следующий год будет совершенно другая команда в Питере, — сказал Спиридонов «Реальному времени».

Полностью интервью с Алексеем Спиридоновым можно прочитать здесь.