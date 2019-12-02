«Дочка» Ипотечного агентства РТ выставила на продажу более 20 участков в Чистополе за 44 млн рублей

ОАО «ИА РТ Девелопмент», основанная Ипотечным агентством республики, выставило на торги 22 земельных участка в Чистопольском районе Татарстана. Начальная стоимость лота составляет 44,4 млн рублей.

Общая площадь земельных участков превышает 2 млн кв. м, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Еще одним лотом идут права на паи в ЖСК «Айвазовского 16». Они оцениваются в 4,5 тыс. рублей.

Напомним, что ОАО «ИА РТ Девелопмент», а также ООО «АНБ» и ООО «Компроект» получили разрешение на строительство на улицах Овражной и Айвазовского еще в феврале 2016 года.

ОАО «ИА РТ Девелопмент» зарегистрировано в Казани 26 мая 2011 года. Ранее в учредителях компании значились ОАО «АИЖК РТ» и ООО «Престижпаритет». Теперь же вместо Ипотечного агентства там указано Минземимущества Татарстана. Компания находится на стадии банкротства.