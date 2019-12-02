«Дочка» Ипотечного агентства РТ выставила на продажу более 20 участков в Чистополе за 44 млн рублей
ОАО «ИА РТ Девелопмент», основанная Ипотечным агентством республики, выставило на торги 22 земельных участка в Чистопольском районе Татарстана. Начальная стоимость лота составляет 44,4 млн рублей.
Общая площадь земельных участков превышает 2 млн кв. м, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.
Еще одним лотом идут права на паи в ЖСК «Айвазовского 16». Они оцениваются в 4,5 тыс. рублей.
Напомним, что ОАО «ИА РТ Девелопмент», а также ООО «АНБ» и ООО «Компроект» получили разрешение на строительство на улицах Овражной и Айвазовского еще в феврале 2016 года.
ОАО «ИА РТ Девелопмент» зарегистрировано в Казани 26 мая 2011 года. Ранее в учредителях компании значились ОАО «АИЖК РТ» и ООО «Престижпаритет». Теперь же вместо Ипотечного агентства там указано Минземимущества Татарстана. Компания находится на стадии банкротства.Недвижимость Татарстан
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