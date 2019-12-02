Казань заняла 2 место в конкурсе по цифровизации муниципальных услуг

Проект исполкома Казани «Цифровизация муниципальных услуг» вошел в число победителей конкурса профессионального управления «Проектный Олимп». Столица РТ получила приз в номинации «Управление проектами в сфере цифровизации и информационных технологий», передает корреспондент “Реального времени”.

“Цифровизация уменьшает хождение по мукам, в частности при оформлении документов по архитектуре и градостроительству, облегчает процесс согласования справок, выписок, всего что связано с исполнением закона. За одно движение такие документы не выдаются”, — сказал Метшин на деловом понедельнике.

По данным исполкома, 19 из 23 реализованных муниципальных услуг уже доступны на портале Госуслуг РТ.

Ранее сообщалось, что более 160 тысяч татарстанцев с начала 2019 года «вошли» в ЕСИА через МФЦ.