Более 160 тысяч татарстанцев с начала 2019 года «вошли» в ЕСИА через МФЦ

За 9 месяцев 2019 года более 160 тысяч жителей Татарстана обратились в многофункциональные центры республики, чтобы получить доступ к ЕСИА (Единой системе идентификации и аутентификации).



Единая учетная запись позволяет пользоваться федеральными, региональными и муниципальными услугами в электронном виде — оформлять пособия и социальные выплаты, получать льготы, узнавать о штрафах и задолженностях по налогам, поставить ребенка на очередь в детский сад или записать его в школу.

Пройдя регистрацию в онлайн-режиме на сайте gosuslugi.ru человек получает упрощенную учетную запись, возможности которой на портале госуслуг ограничены, а всеми электронными сервисами можно пользоваться после ее подтверждения. В офисе «Мои документы» (МФЦ) можно подтвердить учетную запись либо одновременно провести процедуру регистрации и подтверждения ЕСИА, а также восстановить ее. Услуга бесплатная, предоставляется по предъявлении паспорта.