Розыгрыш Volvo привел к транспортному коллапсу в Казани
Вчера вечером на проспекте Победы создался транспортный коллапс из-за розыгрыша автомобиля Volvo в торговом центре. Тысячи людей часами стояли в пробке в надежде выиграть автомобиль, чем создали рекордно длинную пробку.
Тем не менее розыгрыш все-таки состоялся. Один из жителей Казани стал счастливым обладателем нового автомобиля.
Ранее пользователи соцсетей зафиксировали коллапс в другом торговом центре, где шел розыгрыш чайника.Общество Татарстан
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