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Розыгрыш Volvo привел к транспортному коллапсу в Казани

07:09, 02.12.2019
Розыгрыш Volvo привел к транспортному коллапсу в Казани
Фото: соцсети

Вчера вечером на проспекте Победы создался транспортный коллапс из-за розыгрыша автомобиля Volvo в торговом центре. Тысячи людей часами стояли в пробке в надежде выиграть автомобиль, чем создали рекордно длинную пробку.

Тем не менее розыгрыш все-таки состоялся. Один из жителей Казани стал счастливым обладателем нового автомобиля.

Ранее пользователи соцсетей зафиксировали коллапс в другом торговом центре, где шел розыгрыш чайника.

Общество Татарстан
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