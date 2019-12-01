В торговом центре казанцы устроили давку за бесплатный чайник

Фото: соцсети

В соцсети появилась фотография из казанского торгового центра, где накануне прошел розыгрыш чайника. Фото опубликовано в одном из городских пабликов.

Не менее сотни людей приехали в торговый центр за шансом выиграть электрический чайник. В итоге этаж заполонили люди с купонами, что привело к своеобразной «пробке».

«В Тандеме людские пробки и настоящий ад. Пол-Казани приехало выиграть чайник», — подписал фото автор.

Комментаторы пошутили, что главное в такой момент — не сказать, что где-то в другом конце здания разыгрывают тостер, иначе «вся толпа побежит туда, снося все на своем пути».

Ранее «Реальное время» сообщало, что «Черная пятница» в Казани растянулась на неделю.