В Башкирии снизились цены на продукты из потребительской корзины

В Башкирии опубликовали анализ продуктов питания. Согласно данным, цены на многие продукты из потребительской корзины стали ниже.

По данным исследования, стоимость продуктов питания снизилось от 1,4 до 3,4%. Так больше всего подешевела белокочанная капуста (3,4%), вермишель (3,3%) и пшенная крупа (3%). Макароны из муки высшего сорта в среднем стоят 51,3 рубля (2,9%), огурцы — 69,3 рубля (2,1%), вареная колбаса — 333,2 рубля (1,6%). Цена снизилась также у гречки на 1,4%, сообщает портал mkset.ru

Ранее Татарстан оказался лидером ПФО по уровню низких цен на продовольственные товары.