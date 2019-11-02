Татарстан оказался лидером ПФО по уровню низких цен на продовольственные товары

Татарстан среди 14 регионов ПФО занимает лидирующие позиции по уровню низких цен на ряд продовольственных товаров, заявил глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров.

Первое место республика занимает по уровню низких цен на сливочное масло, сметану, муку, гречневую крупу. Второе — по говядине, пастеризованному молоку, сырам; третье место по моркови.

Как отметил министр, условный набор продуктов питания в Республике Татарстан — один из самых доступных. В сентябре он составил 3 466 рублей.

Кроме того, Зяббаров доложил, что сейчас республика в полном объеме обеспечивает себя основными видами продовольствия за счет собственного производства.

Исходя из рекомендаций рациональных норм потребления пищевых продуктов, обеспеченность по мясу, молоку, яйцам и хлебу составила более 100%, по сахару и картофелю — свыше 300%, а по растительному маслу обеспеченность выше нормы оказалась более чем в 6 раз, передает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Ранее сообщалось, что в 2019 году завоз продукции на сельскохозяйственные ярмарки составил 737 млн рублей.