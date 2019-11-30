Депутат Госдумы от Татарстана предложил страховать ответственность врачей

Депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич рассказал, что планирует разработать и реализовать законопроект об обязательном страховании ответственности врачей.

«Еще одна идея, которую я планирую разработать и реализовать — это законопроект об обязательном страховании профессиональной ответственности медработников. Суть в том, что сейчас любые конфликтные ситуации, возникшие в ходе оказания медпомощи, ложатся на плечи врачей. При этом во всем цивилизованном мире работа с претензиями пациентов возложена на страховые компании. И это устраивает всех — и больных, и медиков», — рассказал он.

По словам Менделевича, инициатива поможет защитить медиков в правовом и социальном плане. Он обратил внимание на то, что с течением времени становится все больше объективных причин для появления так называемых врачебных ошибок, поскольку работа современного врача постоянно усложняется, появляются новые болезни, новые технологии, растет резистентность к лекарствам.

Подробнее о том, что Борис Менделевич успел сделать за год работы депутатом Госдумы и какие инициативы депутата в думском комитете по охране здоровья станут основой для новых законов — читайте в его авторской колонке для «Реального времени».

