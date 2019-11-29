В результате теракта в центре Лондона погибли два человека

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В результате нападения мужчины с ножом на людей на Лондонском мосту погибли два человека. Нападавшего застрелила полиция.

Число пострадавших доходит до 13 человек, сообщает Daily Mail.

Ранее Скотланд-Ярд сообщил, что нападение мужчины с ножом на прохожих на Лондонском мосту является террористическим актом. Глава контртеррористического подразделения столичной полиции Нил Басу сообщил, что мужчина имел при себе фальшивый пояс смертника.