В результате теракта в центре Лондона погибли два человека
В результате нападения мужчины с ножом на людей на Лондонском мосту погибли два человека. Нападавшего застрелила полиция.
Число пострадавших доходит до 13 человек, сообщает Daily Mail.
Ранее Скотланд-Ярд сообщил, что нападение мужчины с ножом на прохожих на Лондонском мосту является террористическим актом. Глава контртеррористического подразделения столичной полиции Нил Басу сообщил, что мужчина имел при себе фальшивый пояс смертника.Происшествия
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