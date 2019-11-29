Новости происшествий

22:14 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В результате теракта в центре Лондона погибли два человека

21:53, 29.11.2019
В результате теракта в центре Лондона погибли два человека
Фото: скриншот

В результате нападения мужчины с ножом на людей на Лондонском мосту погибли два человека. Нападавшего застрелила полиция.

Число пострадавших доходит до 13 человек, сообщает Daily Mail.

Ранее Скотланд-Ярд сообщил, что нападение мужчины с ножом на прохожих на Лондонском мосту является террористическим актом. Глава контртеррористического подразделения столичной полиции Нил Басу сообщил, что мужчина имел при себе фальшивый пояс смертника.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров