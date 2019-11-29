Полиция признала нападение на Лондонском мосту терактом

Скотланд-Ярд сообщил, что нападение мужчины с ножом на прохожих на Лондонском мосту является террористическим актом.

В результате инцидента несколько человек были ранены, а нападавший застрелен.

Глава контртеррористического подразделения столичной полиции Нил Басу сообщил, что мужчина имел при себе фальшивый пояс смертника, пишет ТАСС.

На настоящий момент место происшествия оцеплено, закрыта станция метро «Лондон бридж», проведена эвакуация людей из близлежащих зданий. На месте работают сотрудники контртеррористического подразделения полиции со служебными собаками.

Стоит напомнить, что летом 2017 года трое человек на фургоне белого цвета на большой скорости резко выехали на тротуар на Лондонском мосту в толпу людей. Позже они вышли из машины и начали нападать на прохожих. Сотрудники правоохранительных органов застрелили всех троих. Инцидент официально объявили терактом. В результате погибли восемь человек и 48 оказались ранеными.