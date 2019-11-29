В России поручили создать общенациональный энциклопедический портал

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании общенационального интерактивного энциклопедического портала.

Также документом учреждается автономная некоммерческая организация «Национальный научно-образовательный центр «Большая российская энциклопедия», пишет RT.

Ранее президент России Владимир Путин предложил заменить онлайн-энциклопедию «Википедия» на новую редакцию Большой российской энциклопедии в электронном виде.

О том, что в России готовятся к созданию отечественного аналога «Википедии», стало известно в июле этого года. Уже известно, что правительство планирует выделить в 2019—2022 годах 1,9 млрд на создание портала. Так, в 2019 году на создание портала выделят 302,2 млн рублей, в 2020 году — 684,4 млн рублей, в 2021 году — 833,5 млн рублей, в 2022 году — 169 млн рублей.