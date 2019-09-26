Из бюджета России выделят почти 2 млрд рублей на создание аналога «Википедии»

Правительство планирует выделить в 2019—2022 годах 1,9 млрд обществу «Научное издательство «Большая российская энциклопедия» на создание и функционирование общенационального интерактивного энциклопедического портала, то есть аналог интернет-энциклопедии «Википедия».

Так, в 2019 году на создание портала выделят 302,2 млн рублей, в 2020 году — 684,4 млн рублей, в 2021 году — 833,5 млн рублей, в 2022 году — 169 млн рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на поправки в бюджет на 2019 и плановый период 2020—2021 годы, а также на проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021—2022 годы.

О том, что в России готовятся к созданию отечественного аналога «Википедии», стало известно в июле этого года.

Ранее замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин рекомендовал студентам отказаться от пользования «Википедией», потому что она содержит много непроверенной информации.