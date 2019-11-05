Путин предложил заменить «Википедию» российским аналогом
Президент России Владимир Путин предложил заменить онлайн-энциклопедию «Википедия» на новую редакцию Большой российской энциклопедии в электронном виде. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по русскому языку в Кремле.
«Вот это будет во всяком случае достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная», — цитирует Путина RT.
Ранее сообщалось, что правительство планирует выделить в 2019—2022 годах 1,9 млрд обществу «Научное издательство «Большая российская энциклопедия» на создание и функционирование общенационального интерактивного энциклопедического портала, то есть аналог интернет-энциклопедии «Википедия».
Ранее замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин рекомендовал студентам отказаться от пользования «Википедией», потому что она содержит много непроверенной информации.ОбществоВластьТехнологии
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