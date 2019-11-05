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Путин предложил заменить «Википедию» российским аналогом

20:55, 05.11.2019
Путин предложил заменить «Википедию» российским аналогом
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил заменить онлайн-энциклопедию «Википедия» на новую редакцию Большой российской энциклопедии в электронном виде. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по русскому языку в Кремле.

«Вот это будет во всяком случае достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная», — цитирует Путина RT.

Ранее сообщалось, что правительство планирует выделить в 2019—2022 годах 1,9 млрд обществу «Научное издательство «Большая российская энциклопедия» на создание и функционирование общенационального интерактивного энциклопедического портала, то есть аналог интернет-энциклопедии «Википедия».

Ранее замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин рекомендовал студентам отказаться от пользования «Википедией», потому что она содержит много непроверенной информации.

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