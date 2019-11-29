Появились фото и видео с места аварии в Татарстане, где пострадали девять человек
В Сети появились кадры с места аварии с участием микроавтобуса. В ДТП пострадали девять человек, они госпитализированы в Нижнекамскую центральную районную больницу.
По предварительным данным МВД РТ, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля Renault подрезал микроавтобус, после чего маршрутка ушла в кювет. По другим данным, микроавтобус совершил столкновение с легковушкой.
На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Выясняются все обстоятельства ДТП.
Ранее «Реальное время» сообщало о ДТП с участием микроавтобуса.Происшествия Татарстан
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