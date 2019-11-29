Появились фото и видео с места аварии в Татарстане, где пострадали девять человек

Фото: соцсети

В Сети появились кадры с места аварии с участием микроавтобуса. В ДТП пострадали девять человек, они госпитализированы в Нижнекамскую центральную районную больницу.

По предварительным данным МВД РТ, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля Renault подрезал микроавтобус, после чего маршрутка ушла в кювет. По другим данным, микроавтобус совершил столкновение с легковушкой.

На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Выясняются все обстоятельства ДТП.

Ранее «Реальное время» сообщало о ДТП с участием микроавтобуса.