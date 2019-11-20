«Сочи» уволил главного тренера перед матчем с «Уфой», клуб может возглавить Бердыев

ФК «Сочи» объявил об отставке Александра Точилина с поста главного тренера команды.

«Футбольный клуб благодарит Александра Васильевича за плодотворную работу, которую он проводил в последние годы, и желает удачи в будущем!

Вопрос о продолжении деятельности Александра Васильевича в структуре клуба будет решен в ближайшее время», — говорится в заявлении сочинцев.

На матч 17-го тура РПЛ против «Уфы» команду будет готовить старший тренер команды Роман Березовский.

Следующим тренером «Сочи» может стать экс-наставник «Рубина» Курбан Бердыев, несмотря на опровержения гендиректора клуба.