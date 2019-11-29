Спортивный директор «Салавата Юлаева»: «У клуба нет никаких претензий к Метсоле»

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал выступление за уфимский клуб вратаря Юхи Метсолы.



«Наш вратарь Юха Метсола в последнее время не выручает? Знаете, таких профессионалов, как Метсола, еще нужно поискать. Юха, сразу после подписания с ним контракта, моментально стал своим в «Салавате Юлаеве». Голкипером, которого любит и уважает вся команда, ну а на льду Метсола порой совершает такие сейвы, что ему может позавидовать любой другой вратарь. Вспомните хотя бы прошлогодний плей-офф. Не зря ведь Континентальная лига признала Метсолу лучшим вратарем сезона-2018/19.



У клуба нет никаких претензий к Юхе Метсоле, а за пропущенные шайбы у нас отвечает не только вратарь, но и все без исключения полевые хоккеисты. Тренерский штаб Николая Цулыгина спрашивает со всех. Поэтому мы продолжаем доверять нашему голкиперу, который является одним из лучших в лиге», — сказал Чижов «Чемпионату».

Напомним, ранее стало известно, что казанский «Ак Барс» расторг контракт с вратарем Эмилем Гариповым.