«Ак Барс» расторг контракт с вратарем Эмилем Гариповым

Агент вратаря Эмиля Гарипова Станислав Романов сообщил, что его клиент расторг контракт с казанским «Ак Барсом».

«Могу подтвердить, что контракт между Эмилем Гариповым и «Ак Барсом» расторгнут. Процедура расторжения прошла хорошо, никаких проблем в переговорах не было. Спасибо Казани, что пошли нам навстречу. Эмиль благодарен команде, с которой завоевал Кубок Гагарина, но нужно двигаться дальше.

Переход в «Авангард»? На данный момент мы ведем переговоры с несколькими клубами КХЛ», — сказал Романов.

Эмиль Гарипов из-за травмы не выходил на лед с декабря 2018 года. Являясь воспитанником «Ак Барса», он бессменно выступает за казанскую команду с сезона-2011/12 и помог клубу стать обладателем Кубка Гагарина в 2018 году.

Напомним, ранее в «Реальном времени» вышел текст про возможные варианты продолжения карьеры Эмиля Гарипова.