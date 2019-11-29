«Ак Барс» расторг контракт с вратарем Эмилем Гариповым
Агент вратаря Эмиля Гарипова Станислав Романов сообщил, что его клиент расторг контракт с казанским «Ак Барсом».
«Могу подтвердить, что контракт между Эмилем Гариповым и «Ак Барсом» расторгнут. Процедура расторжения прошла хорошо, никаких проблем в переговорах не было. Спасибо Казани, что пошли нам навстречу. Эмиль благодарен команде, с которой завоевал Кубок Гагарина, но нужно двигаться дальше.
Переход в «Авангард»? На данный момент мы ведем переговоры с несколькими клубами КХЛ», — сказал Романов.
Эмиль Гарипов из-за травмы не выходил на лед с декабря 2018 года. Являясь воспитанником «Ак Барса», он бессменно выступает за казанскую команду с сезона-2011/12 и помог клубу стать обладателем Кубка Гагарина в 2018 году.
Напомним, ранее в «Реальном времени» вышел текст про возможные варианты продолжения карьеры Эмиля Гарипова.СпортХоккей Татарстан
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