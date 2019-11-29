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На парковках Казани появились новые дорожные знаки

15:20, 29.11.2019
На парковках Казани появились новые дорожные знаки

На муниципальных парковках Казани установлены новые дорожные знаки платной парковки. Теперь на новых парковках установлены совмещенные знаки «Платная парковка», «Парковка для инвалидов» нового образца.

Как сообщает транспортный сайт города Казани, новые знаки установлены для сокращения их количества и удобства визуального восприятия. Одно новое обозначение заменяет сразу два старых знака.

Ранее Госавтоинспекция Казани привлекла внимание пешеходов, устроив акцию с костылями и инвалидной коляской.

Общество Татарстан
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