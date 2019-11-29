Сотрудники ГИБДД Казани сели в инвалидное кресло, чтобы убедить пешеходов использовать световозвращатели

Фото: МВД РТ

Необычную акцию устроили сотрудники казанской Госавтоинспекции. Сотрудники ведомства вышли с плакатами «Меня не заметили в темноте» и изображали пострадавших в ДТП пешеходов.

Акция прошла на регулируемом пешеходном переходе. Участники с перебинтованными конечностями, с костылями и на инвалидной коляске с грустными лицами держали в руках плакаты «Меня не заметили в темноте». Только один участник улыбался — на нем были световозвращающие элементы.

Как сообщают в пресс-службе, ношение световозвращающих элементов может сохранить жизнь пешеходов, которых легко не увидеть в темное время суток.

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