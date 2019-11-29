Следком возбудил уголовное дело против экс-главы Кирова Владимира Быкова

ФСБ и Следственный комитет уличили бывшего мэра Кирова Владимира Быкова во взяточничестве. Силовики уверены, что экс-глава города получил от предпринимателя 7,8 млн рублей.

Сотрудники ФСБ выяснили, что в 2014—2016 годах Быков получил эти деньги от бизнесмена «за совершение действий и бездействие в пользу представляемых предпринимателем фирм, а также покровительство со стороны должностных лиц администрации города Кирова, Кировской городской думы». Отдельно рассматривается факт получения контрактов на поставку топлива от АО «АТП», передает пресс-служба СУ СКР по Кировской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Напомним, что в Кирове Быкова давно считают причастным к схеме продажи земли в парке Победы крупнейшему застройщику региона ООО «Кировспецмонтаж». Однако при расследовании этого дела имя бывшего мэра не упоминалось. На суде один из свидетелей указывал на давление со стороны Быкова, но это не было принято во внимание.