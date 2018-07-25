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Кировские следователи раскрыли подробности дела о продаже земли в парке Победы

13:18, 25.07.2018
Кировские следователи раскрыли подробности дела о продаже земли в парке Победы
Фото: kirovreg.ru

Следственный комитет подтвердил факт возбуждения уголовного дела по поводу незаконной продажи земли в парке Победы Кирова.

Согласно материалам дела УФСБ по региону, с 2007-го по 2015 год неустановленные лица путем обмана приобрели право на земельный участок, расположенный в парке. После они продали территорию одной из строительных фирм города. Ущерб городу составил порядка 9 млн рублей, рассказали в СУ СКР по Кировской области.

Расследование уголовного дела продолжается, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее стало известно, что следователи проверят обстоятельства избиения водителя скорой помощи в Кирове.

Общество Кировская область
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