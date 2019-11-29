Татарстан оказался в числе лидеров по освоению бюджета на нацпроекты

Татарстан вошел в топ-3 регионов по освоению бюджета на нацпроекты. Республика освоила 72,8% бюджетных средств.

Помимо Татарстана, лидерами в списке оказались Чечня (освоено 77,4%), Адыгея (75,5%), а также Москва (72,2%) и Пензенская область (71,2%), пишет РБК.

По состоянию на 8 ноября расходы Татарстана составили 18,4 млрд рублей.

Кроме того, согласно данным «Электронного бюджета», наилучшим образом всеми бюджетами бюджетной системы России освоены средства на нацпроекты «Культура» (86,6%), «Демография» (85,2%), «Образование» (81,2%), «Наука» (76%) и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (74,8%). Хуже всего обстоят дела с нацпроектами «Международная кооперация и экспорт» (45,6%), «Производительность труда и поддержка занятости» (44,3%), «Экология» (37,3%) и «Цифровая экономика» (24,1%).



Ранее сообщалось, что в Татарстане на сегодняшний день в рамках нацпроектов заключено 565 государственных контрактов на общую сумму 14,8 млрд рублей, что составляет 100% от всех запланированных на текущий год контрактов.

