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«Синтез» проведет два матча с питерской «Балтикой»

10:22, 29.11.2019
«Синтез» проведет два матча с питерской «Балтикой»
Фото: sintez-kazan.ru

«Синтез» в рамках чемпионата России по водному поло дома сыграет с питерской «Балтикой».

Сдвоенные матчи между командами пройдут 29 и 30 ноября в казанском бассейне «Оргсинтез». Начало встреч — в 18.00 и 14.00, соответственно.

После 14 матчей «Синтез» набрал 27 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Спартака-Волгоград» на 2 балла. При этом у казанцев есть две игры в запасе.

«Балтика» занимает пятое место, набрав 14 очков после 16 матчей.

СпортВодные виды спорта Татарстан
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