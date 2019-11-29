«Синтез» проведет два матча с питерской «Балтикой»

«Синтез» в рамках чемпионата России по водному поло дома сыграет с питерской «Балтикой».

Сдвоенные матчи между командами пройдут 29 и 30 ноября в казанском бассейне «Оргсинтез». Начало встреч — в 18.00 и 14.00, соответственно.

После 14 матчей «Синтез» набрал 27 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Спартака-Волгоград» на 2 балла. При этом у казанцев есть две игры в запасе.

«Балтика» занимает пятое место, набрав 14 очков после 16 матчей.