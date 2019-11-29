На торги по продаже долгостроя «Свея» заявился один участник

Конкурсный управляющий ООО «Фирма «Свей» сообщил о результатах торгов по продаже долгостроя на улице Заслонова. Торги признаны несостоявшимися, поскольку на них заявился только один участник.

Кто решил приобрести недостроенное здание, в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротстве, не указано.

Напомним, что объект выставлялся на торги в июле 2019 года. Его начальная цена составляла 28,7 млн рублей.

В августе власти Казани узаконили этот долгострой, предоставив «Свею» разрешение на использование участка под многоэтажную жилую застройку.