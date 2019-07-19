«Свей» выставил на торги долгострой на ул. Заслонова за 28,7 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Свей» Андрей Урлуков сообщает о том, что на торги выставляется имущество должника — «объект незавершенного строительства на ул. Заслонова».

Кадастровый номер долгостроя — 16:50:011207:916. Начальная цена объекта — 28 739 000 рублей. Проведение торгов запланировано на 27 августа. Информация размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Напомним, ранее обманутые дольщики Татарстана не раз требовали достройки своих домов, среди них и долгострой на ул. Заслонова.

Ранее «Реальное время» подробно писало о том, что неизвестная московская компания «Правовой гарант» выкупила на торгах три квартиры в комплексе «Миллениум сити», застройщик «Маг-Строй» («дочка» «Свея»).

