Власти Казани узаконили долгострой «Свея» на Заслонова

Мэрия Казани предоставит обанкротившемуся ООО «Фирма «Свей» разрешение на использование участка на улице Заслонова под многоэтажную жилую застройку. На этом участке уже несколько лет находится недостроенный объект девелопера.

Земля площадью 5 080 кв. м будет переведена в условно разрешенный вид использования под многоквартирные жилые дома в 11—20 этажей, следует из постановления исполкома, опубликованного в сборнике мэрии.

Напомним, что в июне этого года конкурсный управляющий «Свея» выставил на торги дом 38-42 на улице Заслонова. Начальная стоимость долгостроя составила 28,7 млн рублей.