Стало известно, как проходит «черная пятница» в Казани

Сегодня «Черная пятница» официально стартовала, однако распродажи в казанских магазинах начались раньше.

Корреспонденты «Реального времени» посетили торговые центры. Обход казанских «Тандема», «Кольцо» и «Меги» показал, что в период проведения акции скидки на парфюмерию и косметику варьируются от 30% до 70%, аналогичные предложения можно встретить в магазинах, продающих одежду и обувь.

А вот магазины электроники и техники предлагают более скромные скидки. Например, некоторые товары в «М.Видео» уценили всего на 11—17%, однако для удержания внимания клиента на ценниках специально указали конкретные суммы, которые может сэкономить потенциальный покупатель.

Что касается очередей, давки или драк за товар, то в минувшие выходные и в течение этой недели в целом ничего подобного в казанских ТЦ не наблюдалось. Кроме того, накануне самой «черной пятницы» в торговых центрах ажиотажа уже не наблюдалось.

Отметим, что то уже не первый год «черная пятница» растягивается на неделю, а то и больше. По мнению генерального менеджера федеральной сети магазинов электроники «Позитроника» Алексея Грибовского, это может быть связано с тем, что за последние несколько лет произошел сдвиг в сезонности спроса.

Как объясняют некоторые ретейлеры, это связано и с заботой о клиенте: таким образом у него появляется возможность изучить акционный ассортимент в спокойной обстановке, сравнить цены и определиться с покупкой.



Подробнее о том, как «черная пятница» отражается на динамике сбыта и как торговые сети используют время распродаж — в материале «Реального времени».

