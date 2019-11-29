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«Черная пятница» растянулась на неделю

07:00, 29.11.2019

К старту акции ажиотаж шопоголиков в Казани практически сошел на нет

«Черная пятница» растянулась на неделю Фото: Люция Кашапова

Сегодня официально стартует «черная пятница», однако по факту глобальная распродажа начинается гораздо раньше и не ограничивается одним днем, традиционно растягиваясь как минимум на неделю. Несмотря на заявленные внушительные скидки и плотный поток покупателей на первых порах, «Реальное время» выяснило, что выручка оффлайн-магазинов в целом в эти дни не была космической, лишь отдельные игроки отметили ощутимый рост продаж. Продавцы же крупной сети бытовой техники признались, что и вовсе не наблюдали повышенного спроса в эти дни. Чего не скажешь об онлайн-ретейлерах — они предсказывают рост продаж акционных товаров на 250%! Наше издание выяснило, как «черная пятница» отражается на динамике сбыта, не жульничают ли торговые сети с ценами и не используют ли распродажу, чтобы избавиться от неликвидного товара.

Время желтых ценников

«Черная пятница» традиционно стартовала в России в последних числах ноября, и казанские магазины тут же поспешили выставить баннеры о проведении масштабной распродажи, а также сменили обычные ценники на желтые.

Обход казанских торговых центров «Тандем», «Кольцо» и «Мега» показал, что в период проведения акции скидки на парфюмерию и косметику варьируются от 30% до 70%, аналогичные предложения можно встретить в магазинах, продающих одежду и обувь.

В свою очередь ретейлеры, занимающиеся продажей электроники и бытовой техники, предлагают покупателям более скромные скидки: к примеру, некоторые товары в «М.Видео» уценили всего на 11—17%, однако для удержания внимания клиента на ценниках специально указали конкретные суммы, которые может сэкономить потенциальный покупатель.

В период проведения акции скидки на парфюмерию и косметику варьируются от 30% до 70%, аналогичные предложения можно встретить в магазинах, продающих одежду и обувь. Фото Люции Кашаповой

Если же говорить об очередях, давке или драках за товар, коими нередко сопровождаются масштабные распродажи, то по крайней мере в минувшие выходные и в течение этой недели в целом ничего подобного в казанских ТЦ не наблюдалось. Исключением стали разве что магазины сетей «Л’Этуаль» и «Золотое яблоко», где в прошлую субботу наблюдались очереди. Однако накануне самой «черной пятницы» в торговых центрах ажиотажа уже не наблюдалось.

Тенденция затяжной распродажи

Стоит отметить, что уже не первый год «черная пятница» не ограничивается одним днем и растягивается на неделю, а то и больше. По мнению генерального менеджера федеральной сети магазинов электроники «Позитроника» Алексея Грибовского, это может быть связано с тем, что за последние несколько лет произошел сдвиг в сезонности спроса.

— С увеличением доли присутствия мировых интернет-магазинов локальный рынок перестраивается. Так, например, международный день шопинга 11.11 — это новая дата в календаре распродаж. На рынке отчетливо прослеживается тенденция проведения затяжной распродажи, которая предшествует Новому году. И конечно, это обусловлено тем, что прежде всего речь идет об онлайн-покупках, срок доставки которых в пиковое время увеличивается, — комментирует эксперт.

В свою очередь пресс-служба сетей «М.Видео» и «Эльдорадо» объясняет увеличение сроков проведения акции заботой о клиенте: таким образом у него появляется возможность изучить акционный ассортимент в спокойной обстановке, сравнить цены и определиться с покупкой.

«На рынке отчетливо прослеживается тенденция проведения затяжной распродажи, которая предшествует Новому году. И конечно, это обусловлено тем, что прежде всего речь идет об онлайн-покупках, срок доставки которых в пиковое время увеличивается», — комментирует эксперт. Фото pewresearch.org

— Мы видим, что клиентам удобны многодневные акции: они позволяют распределить свои расходы, подробнее познакомиться с ассортиментом и вернуться за повторными покупками в удобное для них время: например, в первые дни pre-sale с 18 октября клиенты из Казани чаще всего заказывали спортивные товары и электронику, а 25 ноября вернулись на площадку за книгами и детскими товарами, — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Ozon.

Закончить год на хорошей ноте

По словам PR-директора проекта «Настоящая черная пятница» Марии Комендантовой, текущая распродажа — это полезное для бизнеса событие, позволяющее ретейлерам «закончить год на хорошей ноте». Опрошенные нами онлайн-ретейлеры уверяют: в период действия «черной пятницы» наблюдается ощутимый рост продаж. Собеседники нашего издания уже озвучивают высокие показатели по текущей акции и дают позитивные прогнозы по ее итогам.

— По нашей оценке, акция «черная пятница» станет крупнейшей распродажей этого года на Wildberries, — сообщает пресс-служба компании. — Самыми популярными покупками станут одежда, обувь, электроника, бьюти-товары и детские товары. По нашим оценкам, в этом году в «черной пятнице» примут участие в два раза больше покупателей, чем в 2018 году, и настолько же вырастет число заказов.

Директор по маркетингу компании «Ситилинк» Александр Дедов предсказывает увеличение показателя продаж акционных товаров в дни распродажи на 250% по сравнению с обычным периодом. На Ozon уже в первые дни акции количество заказов в Казани на 193% превысило количество заказов в аналогичные дни в прошлом году.

— Это дополнительная акция в маркетинговом календаре, позволяющая на хайпе продвинуть свое предложение. Потребитель подогрет инфоповодом, готов исследовать рынок и прицениваться. Сейчас самое время «поймать» потребителя и привить ему лояльность к бренду, даже если он не совершит покупку, с современными инструментами мы узнаем его интересы и сможем «догнать» после, — рассказывает о выгоде для ретейлеров генеральный менеджер «Позитроники» Алексей Грибовский.

Но не стоит забывать о том, что в выигрыше остаются и покупатели, у которых появляется возможность значительно сэкономить.

— «Черная пятница» становится для российских покупателей одной из самых ожидаемых распродаж года — трафик и оборот сопоставимы с предновогодней активностью. Потребители значительно экономят при покупке необходимых товаров для себя и близких, в том числе перед новогодними праздниками. По итогам «черной пятницы» в 2018 году россияне сэкономили при покупках в «М.Видео» и «Эльдорадо» порядка одного миллиарда рублей, чаще всего приобретали смартфоны и товары для дома, — комментирует пресс-служба сетей «М.Видео» и «Эльдорадо».

Обмануть покупателя

Как показывает практика, некоторые недобросовестные торговые сети идут на обман покупателей в период «черной пятницы», предварительно завышая цены, чтобы «снизить» их, а на деле просто вернуть обычные, создав иллюзию скидки. Это подтверждают сами участники рынка.

— К сожалению, эта практика применима повсеместно, зачастую и крупные игроки могут искусственно завышать цены на товары перед стартом акции, — рассказал нашему изданию Алексей Грибовский. — Для того чтобы застраховаться от подобного, нужно обращать внимание на участие интернет-магазина в официальной акции (всегда есть плашка), так как сайты-агрегаторы, организующие официальную «черную пятницу», следят за ценообразованием. Если магазин работает с официальной площадкой, то он обязуется не завышать стоимость на акционные позиции. За нарушение интернет-магазин могут исключить из участников.

Также нередки случаи, когда продавцы пытаются сбыть неликвидный, залежавшийся товар, пользуясь покупательским ажиотажем, однако собеседник «Реального времени» не видит в этом ничего криминального.

— Скорее всего, он стал таковым из-за несоответствия цены и ценности, то есть при существенной скидке этот товар может быть вполне привлекателен. Покупатель есть на все, главное — предложение, с которым вы выходите к нему, — резюмирует эксперт.

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  • Люция Кашапова
  • Люция Кашапова
  • Люция Кашапова
  • Люция Кашапова
  • Люция Кашапова
  • Люция Кашапова
  • Люция Кашапова
  • Люция Кашапова
  • Люция Кашапова
  • Люция Кашапова
  • Люция Кашапова
  • Люция Кашапова
  • Люция Кашапова
  • Люция Кашапова
  • Люция Кашапова
  • Люция Кашапова
  • Люция Кашапова
  • Люция Кашапова
  • Люция Кашапова
  • Люция Кашапова
  • Люция Кашапова
  • Люция Кашапова
  • Люция Кашапова
  • Люция Кашапова
  • Люция Кашапова
  • Люция Кашапова
  • Люция Кашапова
  • Люция Кашапова
  • Люция Кашапова
  • Люция Кашапова
  • Люция Кашапова
Лина Саримова, Люция Кашапова, фото Люции Кашаповой
БизнесРозничная торговляУслуги
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