«Черная пятница» растянулась на неделю

К старту акции ажиотаж шопоголиков в Казани практически сошел на нет

Фото: Люция Кашапова

Сегодня официально стартует «черная пятница», однако по факту глобальная распродажа начинается гораздо раньше и не ограничивается одним днем, традиционно растягиваясь как минимум на неделю. Несмотря на заявленные внушительные скидки и плотный поток покупателей на первых порах, «Реальное время» выяснило, что выручка оффлайн-магазинов в целом в эти дни не была космической, лишь отдельные игроки отметили ощутимый рост продаж. Продавцы же крупной сети бытовой техники признались, что и вовсе не наблюдали повышенного спроса в эти дни. Чего не скажешь об онлайн-ретейлерах — они предсказывают рост продаж акционных товаров на 250%! Наше издание выяснило, как «черная пятница» отражается на динамике сбыта, не жульничают ли торговые сети с ценами и не используют ли распродажу, чтобы избавиться от неликвидного товара.

Время желтых ценников

«Черная пятница» традиционно стартовала в России в последних числах ноября, и казанские магазины тут же поспешили выставить баннеры о проведении масштабной распродажи, а также сменили обычные ценники на желтые.

Обход казанских торговых центров «Тандем», «Кольцо» и «Мега» показал, что в период проведения акции скидки на парфюмерию и косметику варьируются от 30% до 70%, аналогичные предложения можно встретить в магазинах, продающих одежду и обувь.

В свою очередь ретейлеры, занимающиеся продажей электроники и бытовой техники, предлагают покупателям более скромные скидки: к примеру, некоторые товары в «М.Видео» уценили всего на 11—17%, однако для удержания внимания клиента на ценниках специально указали конкретные суммы, которые может сэкономить потенциальный покупатель.

В период проведения акции скидки на парфюмерию и косметику варьируются от 30% до 70%, аналогичные предложения можно встретить в магазинах, продающих одежду и обувь. Фото Люции Кашаповой

Если же говорить об очередях, давке или драках за товар, коими нередко сопровождаются масштабные распродажи, то по крайней мере в минувшие выходные и в течение этой недели в целом ничего подобного в казанских ТЦ не наблюдалось. Исключением стали разве что магазины сетей «Л’Этуаль» и «Золотое яблоко», где в прошлую субботу наблюдались очереди. Однако накануне самой «черной пятницы» в торговых центрах ажиотажа уже не наблюдалось.

Тенденция затяжной распродажи

Стоит отметить, что уже не первый год «черная пятница» не ограничивается одним днем и растягивается на неделю, а то и больше. По мнению генерального менеджера федеральной сети магазинов электроники «Позитроника» Алексея Грибовского, это может быть связано с тем, что за последние несколько лет произошел сдвиг в сезонности спроса.

— С увеличением доли присутствия мировых интернет-магазинов локальный рынок перестраивается. Так, например, международный день шопинга 11.11 — это новая дата в календаре распродаж. На рынке отчетливо прослеживается тенденция проведения затяжной распродажи, которая предшествует Новому году. И конечно, это обусловлено тем, что прежде всего речь идет об онлайн-покупках, срок доставки которых в пиковое время увеличивается, — комментирует эксперт.

В свою очередь пресс-служба сетей «М.Видео» и «Эльдорадо» объясняет увеличение сроков проведения акции заботой о клиенте: таким образом у него появляется возможность изучить акционный ассортимент в спокойной обстановке, сравнить цены и определиться с покупкой.

«На рынке отчетливо прослеживается тенденция проведения затяжной распродажи, которая предшествует Новому году. И конечно, это обусловлено тем, что прежде всего речь идет об онлайн-покупках, срок доставки которых в пиковое время увеличивается», — комментирует эксперт. Фото pewresearch.org

— Мы видим, что клиентам удобны многодневные акции: они позволяют распределить свои расходы, подробнее познакомиться с ассортиментом и вернуться за повторными покупками в удобное для них время: например, в первые дни pre-sale с 18 октября клиенты из Казани чаще всего заказывали спортивные товары и электронику, а 25 ноября вернулись на площадку за книгами и детскими товарами, — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Ozon.

Закончить год на хорошей ноте

По словам PR-директора проекта «Настоящая черная пятница» Марии Комендантовой, текущая распродажа — это полезное для бизнеса событие, позволяющее ретейлерам «закончить год на хорошей ноте». Опрошенные нами онлайн-ретейлеры уверяют: в период действия «черной пятницы» наблюдается ощутимый рост продаж. Собеседники нашего издания уже озвучивают высокие показатели по текущей акции и дают позитивные прогнозы по ее итогам.

— По нашей оценке, акция «черная пятница» станет крупнейшей распродажей этого года на Wildberries, — сообщает пресс-служба компании. — Самыми популярными покупками станут одежда, обувь, электроника, бьюти-товары и детские товары. По нашим оценкам, в этом году в «черной пятнице» примут участие в два раза больше покупателей, чем в 2018 году, и настолько же вырастет число заказов.

Директор по маркетингу компании «Ситилинк» Александр Дедов предсказывает увеличение показателя продаж акционных товаров в дни распродажи на 250% по сравнению с обычным периодом. На Ozon уже в первые дни акции количество заказов в Казани на 193% превысило количество заказов в аналогичные дни в прошлом году.

— Это дополнительная акция в маркетинговом календаре, позволяющая на хайпе продвинуть свое предложение. Потребитель подогрет инфоповодом, готов исследовать рынок и прицениваться. Сейчас самое время «поймать» потребителя и привить ему лояльность к бренду, даже если он не совершит покупку, с современными инструментами мы узнаем его интересы и сможем «догнать» после, — рассказывает о выгоде для ретейлеров генеральный менеджер «Позитроники» Алексей Грибовский.

Но не стоит забывать о том, что в выигрыше остаются и покупатели, у которых появляется возможность значительно сэкономить.

— «Черная пятница» становится для российских покупателей одной из самых ожидаемых распродаж года — трафик и оборот сопоставимы с предновогодней активностью. Потребители значительно экономят при покупке необходимых товаров для себя и близких, в том числе перед новогодними праздниками. По итогам «черной пятницы» в 2018 году россияне сэкономили при покупках в «М.Видео» и «Эльдорадо» порядка одного миллиарда рублей, чаще всего приобретали смартфоны и товары для дома, — комментирует пресс-служба сетей «М.Видео» и «Эльдорадо».

Обмануть покупателя

Как показывает практика, некоторые недобросовестные торговые сети идут на обман покупателей в период «черной пятницы», предварительно завышая цены, чтобы «снизить» их, а на деле просто вернуть обычные, создав иллюзию скидки. Это подтверждают сами участники рынка.

— К сожалению, эта практика применима повсеместно, зачастую и крупные игроки могут искусственно завышать цены на товары перед стартом акции, — рассказал нашему изданию Алексей Грибовский. — Для того чтобы застраховаться от подобного, нужно обращать внимание на участие интернет-магазина в официальной акции (всегда есть плашка), так как сайты-агрегаторы, организующие официальную «черную пятницу», следят за ценообразованием. Если магазин работает с официальной площадкой, то он обязуется не завышать стоимость на акционные позиции. За нарушение интернет-магазин могут исключить из участников.

Также нередки случаи, когда продавцы пытаются сбыть неликвидный, залежавшийся товар, пользуясь покупательским ажиотажем, однако собеседник «Реального времени» не видит в этом ничего криминального.

— Скорее всего, он стал таковым из-за несоответствия цены и ценности, то есть при существенной скидке этот товар может быть вполне привлекателен. Покупатель есть на все, главное — предложение, с которым вы выходите к нему, — резюмирует эксперт.

1 / 31 Люция Кашапова

Люция Кашапова

Люция Кашапова

Люция Кашапова

Люция Кашапова

Люция Кашапова

Люция Кашапова

Люция Кашапова

Люция Кашапова

Люция Кашапова

Люция Кашапова

Люция Кашапова

Люция Кашапова

Люция Кашапова

Люция Кашапова

Люция Кашапова

Люция Кашапова

Люция Кашапова

Люция Кашапова

Люция Кашапова

Люция Кашапова

Люция Кашапова

Люция Кашапова

Люция Кашапова

Люция Кашапова

Люция Кашапова

Люция Кашапова

Люция Кашапова

Люция Кашапова

Люция Кашапова

Люция Кашапова