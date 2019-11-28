МВД сообщило о снижении количества погибших в ДТП в России

Число погибших в ДТП в России снизилось на 9,3%.



«По нашей статистике, на сегодняшний момент наблюдается как снижение количества самих ДТП, количества раненых, так и количества погибших. Причем цифра по погибшим достигла 9,3%», — заявил радио «Коммерсантъ-FM» замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт рассказал об основных причинах смертей при ДТП в России. По его словам, к высокой смертности приводят езда за рулем в пьяном виде, использование водителями телефонов, недостатки в правовом преследовании нарушителей и изъяны в образовании водителей и пешеходов.

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников, комментируя высказывания того же Тодта о сохраняющейся высокой смертности на дорогах России, связал ситуацию с большой протяженностью дорог и размером страны.