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В ООН назвали причины смертельных ДТП в России

09:26, 17.11.2019
В ООН назвали причины смертельных ДТП в России
Фото: pxhere.com

Президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт рассказал об основных причинах смертей при ДТП в России.

По его словам, к высокой смертности приводит:

  • изъяны в образовании водителей и пешеходов
  • езда за рулем в пьяном виде
  • использование водителями телефонов
  • недостатки в правовом преследовании нарушителей

В разговоре с «РИА Новости» Тодт заявил, что в России «чрезвычайно много людей гибнет на дорогах или получают увечья», при этом в стране ведется активная работа по обеспечению дорожной безопасности.

Сегодня отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП. По информации ВОЗ, ежегодно в мире в ДТП гибнут 1,35 миллиона человек. В России, по данным ГИБДД, в авариях на дорогах в минувшем году погибли 18 тысяч человек.

ОбществоИнфраструктура
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