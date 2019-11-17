В ООН назвали причины смертельных ДТП в России

Президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт рассказал об основных причинах смертей при ДТП в России.

По его словам, к высокой смертности приводит:

изъяны в образовании водителей и пешеходов

езда за рулем в пьяном виде

использование водителями телефонов

недостатки в правовом преследовании нарушителей

В разговоре с «РИА Новости» Тодт заявил, что в России «чрезвычайно много людей гибнет на дорогах или получают увечья», при этом в стране ведется активная работа по обеспечению дорожной безопасности.

Сегодня отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП. По информации ВОЗ, ежегодно в мире в ДТП гибнут 1,35 миллиона человек. В России, по данным ГИБДД, в авариях на дорогах в минувшем году погибли 18 тысяч человек.