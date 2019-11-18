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В ГИБДД объяснили высокую смертность на дорогах России размером страны

14:51, 18.11.2019
В ГИБДД объяснили высокую смертность на дорогах России размером страны
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников, комментируя высказывания спецпосланника генсека ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта о сохраняющейся высокой смертности на дорогах России, связал ситуацию с большой протяженностью дорог и размером страны.

«Конечно же, Российскую Федерацию очень тяжело сравнивать с теми странами, которые имеют меньшую площадь и протяженность автодорог», — цитирует «Интерфакс» Черникова.

Он отметил, с 2009 года удалось снизить смертность на дорогах в два раза.

Ранее Тодт рассказал об основных причинах смертей при ДТП в России. По его словам, к высокой смертности приводят езда за рулем в пьяном виде, использование водителями телефонов, недостатки в правовом преследовании нарушителей и изъяны в образовании водителей и пешеходов.

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