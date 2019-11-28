В «Роскосмосе» нашли схемы коррупции, существовавшие десятилетиями

После смены руководства в «Роскосмосе» удалось вскрыть схемы мошенничества, которые существовали на предприятиях госкорпорации десятилетиями.

Руководитель службы внутреннего аудита «Роскосмоса» Артем Мельников уточнил, что речь идет о выводе средств, фактах коррупции, мошенничества и злоупотреблений полномочиями. Так, за последний год по материалам службы внутреннего аудита было заведено 15 уголовных дел, пишет ТАСС.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе Международного молодежного юридического форума сообщил, что за 5 лет работы следователям удалось выявить миллиардные хищения в «Роскосмосе». В ответ глава госорпорации Дмитрий Рогозин пообещал избавить космическую отрасль от скверны.