Глава СКР рассказал о миллиардных хищениях в «Роскосмосе»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе Международного молодежного юридического форума сообщил, что за пять лет работы следователям удалось выявить миллиардные хищения в «Роскосмосе».



«Там миллиарды воруются, миллиарды. Причем технология очень простая — сначала деньги переправляются (за границу), семья, а потом сам фигурант», — цитирует Бастрыкина «РИА Новости».



В пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что госкорпорация помогает СК в расследовании хищений, а также сама инициирует проверки и передает документы следственным органам.



Ранее генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщал, что в «Ростехе» и «Роскосмосе» похищено более 1,6 млрд рублей.

