Новости происшествий

15:44 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Глава СКР рассказал о миллиардных хищениях в «Роскосмосе»

16:54, 15.05.2019
Глава СКР рассказал о миллиардных хищениях в «Роскосмосе»
Фото: wikipedia.org

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе Международного молодежного юридического форума сообщил, что за пять лет работы следователям удалось выявить миллиардные хищения в «Роскосмосе».

«Там миллиарды воруются, миллиарды. Причем технология очень простая — сначала деньги переправляются (за границу), семья, а потом сам фигурант», — цитирует Бастрыкина «РИА Новости».

В пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что госкорпорация помогает СК в расследовании хищений, а также сама инициирует проверки и передает документы следственным органам.

Ранее генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщал, что в «Ростехе» и «Роскосмосе» похищено более 1,6 млрд рублей.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров