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Рогозин пообещал избавить космическую отрасль от скверны

22:35, 15.05.2019
Рогозин пообещал избавить космическую отрасль от скверны
Фото: government.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал навести порядок в ракетно-космической отрасли.

«Это непреложное условие для того, чтобы отрасль вздохнула, освободилась от всякой скверны и наконец-то начала делать то, что все от нас ждут, — переход на новую ракетно-космическую технику», — говорится в поздравлении Рогозина в адрес НПО «Энергомаш» с 90-летним юбилеем, выдержку приводит ТАСС.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе Международного молодежного юридического форума сообщил, что за 5 лет работы следователям удалось выявить миллиардные хищения в Роскосмосе.

ОбществоВласть
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