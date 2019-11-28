В казанском Кремле рассказали о планах ВЭБ.РФ на завод «Аммоний»

ВЭБ.РФ заинтересован в сохранении комплекса по выпуску удобрений АО «Аммоний», заявила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

«Визит Шувалова — свидетельство прямой заинтересованности руководства ВЭБ.РФ в том, чтобы обеспечить устойчивую и бесперебойную работу предприятия, в оздоровлении экономической ситуации, которая там сложилась», — передает ее слова корреспондент «Реального времени».

Помимо этого, госкорпорация рассматривает возможность строительства второй очереди «Аммония». Галимова уточнила, что процедура наблюдения необходима для оздоровления и дальнейшего развития производства.

Ранее сообщалось, что в Казань с рабочим визитом прибыл председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Посещение связано с введением процедуры наблюдения в отношении завода по производству аммиака и азотных удобрений «Аммоний».

