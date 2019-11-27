Шувалов и Минниханов обсудили строительство второй очереди «Аммония», находящегося на наблюдении

Фото: Максим Платонов

В Казань с рабочим визитом прибыл председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Посещение связано с введением процедуры наблюдения в отношении завода по производству аммиака и азотных удобрений «Аммоний», сообщили в казанском Кремле.



На встрече с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым еще раз была подчеркнута заинтересованность всех сторон в сохранении стабильной работы предприятия и недопущения его банкротства. Также были обсуждены вопросы реализации проектов по развитию производства, предусматривающих в том числе строительство второй очереди.

В Кремле уточнили, что процедура наблюдения в отношении «Аммония» была введена в целях восстановления платежеспособности предприятия в переходный период и согласована всеми сторонами процесса.

«Руководство ВЭБ.РФ и Республики Татарстан продолжают работу по привлечению профильного отраслевого инвестора», — отметили там.