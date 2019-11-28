В Казани снесут 18 незаконно установленных павильонов
В Казани снесут 18 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых павильонов. Об этом сообщается в сборнике документов мэрии города.
Так, демонтажу подлежит торговый комплекс на Фучика, состоящий из 60 незаконно установленных объектов. Также снесут торговые ларьки на Баумана, Гагарина, Маршала Чуйкова и других.
Ранее сообщалось, что в Казани снесут 90 незаконно установленных павильонов.
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