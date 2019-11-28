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В Казани снесут 18 незаконно установленных павильонов

11:39, 28.11.2019
В Казани снесут 18 незаконно установленных павильонов
Фото: commons.wikimedia.org

В Казани снесут 18 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых павильонов. Об этом сообщается в сборнике документов мэрии города.

Так, демонтажу подлежит торговый комплекс на Фучика, состоящий из 60 незаконно установленных объектов. Также снесут торговые ларьки на Баумана, Гагарина, Маршала Чуйкова и других.

Ранее сообщалось, что в Казани снесут 90 незаконно установленных павильонов.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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