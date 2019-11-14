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В Казани снесут 90 незаконно размещенных торговых павильонов и 14 гаражей

11:12, 14.11.2019
В Казани снесут 90 незаконно размещенных торговых павильонов и 14 гаражей
Фото: commons.wikimedia.org

В Казани снесут 90 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых павильонов. Соответствующее распоряжение замруководителя исполкома города было опубликовано в сборнике документов мэрии.

Всего в списке находятся 90 павильонов и нестационарных объектов, из них 84 киоска находятся на улице Гудованцева.

Также в Советском районе должны снести 14 металлических гаражей.

Ранее в Казани снесли самовольно возведенный салон с пиротехникой.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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