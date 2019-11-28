«Украли?». В центре Казани исчезла елка

Фото: читательница Ольга

Читательница «Реального времени» прислала в редакцию фотографию с улицы Николая Ершова. Она заметила, что напротив «Корстона» прямо с корнями исчезло дерево.

«На этом месте росла голубая ель высотой около двух метров. Сегодня утром заметила, что дерева нет, на ее месте яма! Елку, что, украли?» — предположила читательница Ольга.

Судя по всему, ель выкопали и увезли в неизвестном направлении. Макушка ели обломилась и ее оставили прямо в образовавшейся яме.

Судя по всему, это не единственное дерево, которое собирались выкопать. У соседних елей примерно той же высоты тоже оказалась подкопана земля. Правда, их, по-видимому, извлечь из земли не смогли. Кому и зачем понадобилась елка с корневой системой в конце ноября, когда дерево все равно не пересадить, — непонятно.

Ранее в Казани подготовили 18 мест под елочные базары.