СМИ сообщили о согласовании нового обмена пленными между Украиной и Россией

Россия, Украина, а также самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики вышли на завершающую стадию подготовки к обмену «всех на всех».

Киев готов передать примерно 250 человек в обмен на 100, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Базовый план обмена может быть принят по итогам встречи лидеров нормандской четверки — президентов России, Украины, Франции, Германии. Саммит в нормандском формате состоится в Париже 9 декабря.

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года — тогда Украина передала ДНР и ЛНР 233 задержанных и получил 73 пленных.