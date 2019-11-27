СМИ сообщили о согласовании нового обмена пленными между Украиной и Россией
Россия, Украина, а также самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики вышли на завершающую стадию подготовки к обмену «всех на всех».
Киев готов передать примерно 250 человек в обмен на 100, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Базовый план обмена может быть принят по итогам встречи лидеров нормандской четверки — президентов России, Украины, Франции, Германии. Саммит в нормандском формате состоится в Париже 9 декабря.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года — тогда Украина передала ДНР и ЛНР 233 задержанных и получил 73 пленных.ОбществоВласть
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