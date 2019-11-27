Стоимость акций «Яндекса» установила рекорд

Фото: пресс-служба компании «Яндекс»

Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже установила исторический рекорд.

На 18:07 мск цена за акцию выросла до 2 682 рублей, что превысило предыдущий рекорд в размере 2 679 рублей, установленный 26 июля 2019 года, пишет РБК.

Старший аналитик «Альфа-банка» Анна Курбатова выразила мнение, что рост акций связан с подписанием закона, позволяющего зарегистрировать в Калининградской области некоммерческий Фонд общественных интересов. Также на рост стоимости «Яндекса» повлияло заявление президента России Владимира Путина о недавней встрече с руководством компании.

Напомним, совет директоров «Яндекса» вводит специальный Фонд общественных интересов, который получит ряд управленческих функций. Компания будет согласовывать с ним консолидацию 10 процентов акций, передачу интеллектуальной собственности и персональных данных. Также фонд получит право отстранять гендиректора «Яндекса». Голосование за это решение назначено на 20 декабря.