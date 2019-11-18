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«Яндекс» разработал новую структуру управления компанией

11:03, 18.11.2019
«Яндекс» разработал новую структуру управления компанией
Фото: ru.m.wikipedia.org/WikiFido

Совет директоров «Яндекса» вводит специальный Фонд общественных интересов, который получит ряд управленческих функций. Компания будет согласовывать с ним консолидацию десяти процентов акций, передачу интеллектуальной собственности и персональных данных. Также фонд получит право отстранять гендиректора «Яндекса».

Голосование за это решение назначено на 20 декабря. Чтобы ввести новый Фонд, необходимо одобрение владельцев 75% акций. Новая форма управления составлялась вместе с чиновниками. Ее уже одобрили в администрации президента, сообщают «Ведомости».

«Яндекс» также обратился в Сбербанк с просьбой передать «золотую акцию». Эта просьба будет рассмотрена завтра, 19 ноября.

Ранее сообщалось, что в Татарстане «Яндекс.Маркет» намерен открыть логоцентр.

Бизнес
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