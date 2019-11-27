В Казани врачи сохранили ногу девушке с гангреной стопы

Фото: @rkb_adm

Врачи Республиканской клинической больницы в Казани смогли сохранить стопу девушке, у которой развилась гангрена. Информация опубликована в аккаунте РКБ в соцсети.

Сообщается, что с апреля 2019 года пациентка находилась на лечении в отделении гнойной хирургии с явлениями некроза культи левой стопы на фоне системной красной волчанки. В РКБ она была переведена, когда стопу поразила гангрена, а назначенное лечение не помогало.

Врачи РКБ смогли назначить грамотное лечение с помощью хирургических операций. Лечение шло шесть месяцев, в результате чего врачи смогли обойтись без ампутации. Сейчас девушка ходит на своих ногах и вернулась к обычной жизни.

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