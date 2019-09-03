В клинике КФУ пожилому мужчине сделали редкую операцию на сердце

Сегодня в университетской клинике КФУ провели редкую операцию на сердце.

Пациентом стал 64-летний мужчина с ишемической болезнью сердца, от которой он страдал более десяти лет. На фоне этого заболевания у него возникли первые признаки нарушения ритма сердца. Последние полгода мужчина страдал от признаков аритмии. На консилиуме врачей было решено провести хирургическое вмешательство, сообщает пресс-служба вуза.

«Уникальность выполненной операции заключалась в том, что коронарное шунтирование и радиочастотная изоляция легочных вен на открытом работающем сердце выполнялись одномоментно и без искусственного кровообращения. Такое вмешательство требует высокого уровня подготовки хирурга», — отметил заведующий кардиохирургическим отделением Университетской клиники КФУ Данияр Хазиахметов.

Ранее сообщалось, что казанские врачи ДРКБ удалили ребенку гигантскую опухоль мозга.