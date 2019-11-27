Россия стала одним из лидеров в рейтинге стран мира по числу мигрантов

Россия в 2019 году заняла второе место в Европе и четвертое место в мире по числу мигрантов — более 11 млн человек.

Самую большую группу (более 3 млн человек) составляют выходцы с Украины. Далее следуют выходцы из Казахстана (около 2,5 млн) и Узбекистана (1,1 млн), пишет ТАСС со ссылкой на доклад Международной организации по миграции (МОМ).

В документе говорится, что многие прибывшие в Россию иностранцы — трудовые мигранты, Российская Федерация, таким образом, является «одним из крупнейших в мире источников для денежных переводов» мигрантов в их страны.

На первом месте по числу мигрантов среди стран Европы оказалась Германия — более 13 миллионов. После России идут Франция и Великобритания (по 9,5 млн), Италия и Испания (около 6 миллионов). Более половины мигрантов в Европе (42 млн) составляют выходцы из других европейских стран, из них больше всего — более 10 млн — россиян. В мире больше всего мигрантов принимают США — 51 миллион. Далее идут Германия, Саудовская Аравия и Россия.

Всего в Европе насчитывается 82 млн мигрантов, в мире — 272 млн мигрантов.

Ранее исследование показало, что жители России запрашивают зарплату на линейных позициях на 6% ниже, чем трудовые мигранты из других стран.