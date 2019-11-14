Исследование: россияне запрашивают зарплату на 6% ниже, чем мигранты

Жители России запрашивают зарплату на линейных позициях на 6% ниже, чем трудовые мигранты из других стран. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы Worki, которое было проведено в октябре — ноябре среди 1,7 млн откликов соискателей на вакансии кассиров, грузчиков, водителей, продавцов, охранников, уборщиков, официантов, курьеров и администраторов.

Наибольшая разница наблюдается у водителей — 14%. Так, мигранты запрашивают в среднем по России 54,5 тыс. рублей, и жители России — 47 тыс. рублей, пишет ТАСС. Самый низкий разрыв в зарплатах зафиксирован на вакансиях продавца и администратора (2,4%). Мигранты просят за эту работу 25,5 тыс. рублей, а россияне 25 тыс. рублей.

Ранее правительство России установило допустимую квоту иностранных граждан при их приеме на работу в разных сферах экономики на 2020 год.